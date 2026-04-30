テレビアニメ『呪術廻戦』と東海道新幹線のコラボレーション企画第3弾「じゅじゅ探訪 in 名古屋」が、5月22日（金）〜8月3日（月）の期間、愛知・JR名古屋駅で開催される。【写真】めっちゃおいしそう！虎杖悠仁をイメージしたコラボメニュー■アニメ5周年を祝って開催今回東海道新幹線の“推し旅”として開催される「じゅじゅ探訪 in 名古屋」は、車内限定のオリジナルボイスやクイズ、名古屋市内で楽しめるデジタルスタン