東海道新幹線×『呪術廻戦』コラボ第3弾開催へ！ “推し旅”が楽しめる名古屋フードなど展開
テレビアニメ『呪術廻戦』と東海道新幹線のコラボレーション企画第3弾「じゅじゅ探訪 in 名古屋」が、5月22日（金）〜8月3日（月）の期間、愛知・JR名古屋駅で開催される。
【写真】めっちゃおいしそう！ 虎杖悠仁をイメージしたコラボメニュー
■アニメ5周年を祝って開催
今回東海道新幹線の“推し旅”として開催される「じゅじゅ探訪 in 名古屋」は、車内限定のオリジナルボイスやクイズ、名古屋市内で楽しめるデジタルスタンプラリー、コラボフード、オリジナルイラストを使用したグッズ販売など、多彩なコンテンツが展開される期間限定のコラボ企画。
加えて、ジェイアール東海フードサービスが本企画に参加し、JR名古屋駅・名古屋うまいもん通りにある「驛釜（えきかま）きしめん 太閤通り」で、主人公の虎杖悠仁をイメージした「じゅじゅ探訪オリジナル 担々きしめん『橙』」を提供する。
また、「キッチンなごや 太閤通り」でも名古屋名物の海老フライを贅沢にのせた「じゅじゅ探訪オリジナル 海老フライ丼」を用意。各コラボメニューを注文すると、描き下ろしイラストがあしらわれたステッカーが1商品につき1枚プレゼントされる。
さらに、「名古屋・驛麺通り」全6店舗で、らーめんを注文＆EX利用票を提示した人には、新幹線乗車特典のオリジナルステッカーを配布。キャラクターが名古屋めしを楽しんでいる様子がデザインされた、「じゅじゅ探訪」限定のアイテムとなっている。
【写真】めっちゃおいしそう！ 虎杖悠仁をイメージしたコラボメニュー
■アニメ5周年を祝って開催
今回東海道新幹線の“推し旅”として開催される「じゅじゅ探訪 in 名古屋」は、車内限定のオリジナルボイスやクイズ、名古屋市内で楽しめるデジタルスタンプラリー、コラボフード、オリジナルイラストを使用したグッズ販売など、多彩なコンテンツが展開される期間限定のコラボ企画。
また、「キッチンなごや 太閤通り」でも名古屋名物の海老フライを贅沢にのせた「じゅじゅ探訪オリジナル 海老フライ丼」を用意。各コラボメニューを注文すると、描き下ろしイラストがあしらわれたステッカーが1商品につき1枚プレゼントされる。
さらに、「名古屋・驛麺通り」全6店舗で、らーめんを注文＆EX利用票を提示した人には、新幹線乗車特典のオリジナルステッカーを配布。キャラクターが名古屋めしを楽しんでいる様子がデザインされた、「じゅじゅ探訪」限定のアイテムとなっている。