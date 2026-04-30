[故障者情報]栃木SCは30日、FW西野太陽が右膝内側側副靱帯損傷と診断されたことを発表した。復帰まで10〜12週を要する見込みとしている。西野は23日のトレーニング中に負傷。開幕からここまで11試合に出場し、チームトップの6ゴールを挙げていた。