これからの季節は、ユスリカの発生が気になるところ。衣類に付着したまま帰宅してしまうと非常に厄介ですよね…。そんな悩みをコスパ良く解消してくれる虫よけをダイソーで発見しました！玄関先に吊るすだけで、手軽にユスリカ対策ができる便利な虫よけ。デザインもシンプルで形もスリムなので、スッキリ設置できますよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：Dバルくん虫こないでネット（玄関用、60日）価格：￥110（税込）効