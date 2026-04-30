この春もトレンドとして注目を集めているボブヘア。するんと収まりやすい美シルエットが魅力ですが、動きやカラーを工夫することで、さらにこなれた雰囲気を目指せます。一見シンプルながらもおしゃれ感漂う、40・50代におすすめのスタイルをピックアップしたので、ぜひ参考にしてみて。 第一印象を変える顔まわり 人と対面したとき真っ先に目が行く顔まわりに、柔らかくレイヤーを入れたアレンジです。ぷつ