セットが苦手さんでも大丈夫！【40・50代】時短できれい見え！「楽ちんヘア」

イメチェンしたいとき、パッと目に入る髪型から……と考えるものの、綺麗にセットする自信がないことも。その懸念を取り除いてくれるのが、カットの段階で工夫がほどこされた「楽ちんヘア」です。今回ピックアップした髪型は、セットのしやすさにフォーカスしたものばかり。髪型の再現に悩んでいた人やセットが苦手な人は参考にしてみて。

柔らかさとスッキリ見えを両得！

南青山で大人世代をメインに担当している@_kazuki0513さんが、「乾かすだけで簡単に仕上がります」とコメントするショートは、シャープな襟足とエアリーな後頭部の対比が美しい印象。首に沿ってキュッとくびれるラインを作ることで、メリハリを演出。レイヤーを活かした軽やかに膨らむ質感は、40・50代が悩みがちなボリュームダウンをカバーしてくれそう。

毛流れでグラマラスに

束感を持たせた表面の毛が、ランダムに揺れ動く様子は華やかそのもの。ゆったり大きくカールさせることで、余裕や色気といったマチュアな魅力に繋がる要素が高まります。奥行きのある前下がりのシルエットについて、ショートボブが得意な@urano_kazuyukiさんは「乾かすだけで後頭部に丸みが出て、シルエットが綺麗になります」と太鼓判を押しています。

外ハネなら肩までが目安

今季のトレンドとして挑戦してみたいスリークなボブも、時短ヘアを手掛ける@iimuro_yukiiさんによると実は「手櫛でまとまる」そう。肩のラインでカットすることで、外ハネになりやすい髪の性質を活かせるようです。ハイライトのおかげで、ただ下ろしているだけでもスタイリッシュな印象を与えられるのもメリットのひとつ。

ミニマム派は表面を揃えて

「次の日からも簡単に再現できるような髪型」として、ショート・ボブを中心に提案する@matsuo_makesさんが紹介するのは、表面に長さのあるショートボブです。内側の厚みを落として長く揃った面で覆うと、自然と収まりの良いコンパクトな形に。顔まわりには、余白を隠すように縦のラインを作って。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@_kazuki0513様、@urano_kazuyuki様、@iimuro_yukii様、@matsuo_makes様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定も保有のキャリアを生かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。