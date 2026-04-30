ダイソーで見つけたビニールポーチが、あまりにもユニークなデザインで一目惚れ。海外のドラム式洗濯機のような窓がついた、キュートなひよこ柄♡最初は「なぜ洗濯機…？」と思ったのですが、ぬいぐるみを収納して納得！想像以上に可愛すぎました♡金具が2種類付いていてアレンジの幅も広がり、実用性も抜群です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ビニールポーチ（洗濯ひよこ）価格：￥220（税込）販売ショップ