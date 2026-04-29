オレはユウジ（30代）。現在は妻と夫婦2人暮らしをしている。子どもの頃に両親が離婚し、オレたち3人きょうだいは母に育てられた。母は兄のキイチを溺愛し、妹のホナミを虐げていた。真ん中のオレの存在はまるで空気のようだった。最近大病を患い、余命数か月と言われた母は「孫に会ってみたい」と言い出した。しかしきょうだいのなかで唯一子どもがいる妹は、母と絶縁している。オレは「母さんの最期の願いだから」と妹に頼みこん