車の渋滞や災害時などに携帯用トイレを用意しておくと安心。ただ、100円ショップで販売されているものは受け口が小さいものもあるので、いざ使うとなるとどれがいいのか悩みます…。そんな中、セリアで見つけた『携帯トイレ』がワイドサイズで使いやすさ抜群！これ1つで完結するので、いざという時も慌てません◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：携帯トイレ価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦18×横38×マチ13.5cm販売