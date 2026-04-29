星野リゾートが展開する「リゾナーレ下関」(山口県下関市)では4月29日、コンセプトルーム「ふく酒ルーム」が誕生する。ふく酒ルーム下関市はふぐの取扱量日本一を誇る市で、市民からは縁起を担いで、福にちなんで"ふく"と呼び親しまれている。また、山口県は日本酒の生産も盛んであり、国内外で高い評価を得ている銘酒が揃う。そんな魅力が集まる山口県下関市に位置する同施設で、多くの人にふぐと日本酒を楽しんでもらえる旅を提