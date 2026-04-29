覚せい剤で女子刑務所に4回収容された国内最大の女子刑務所「栃木刑務所」が、2028年春に廃止される方針が決まった。栃木刑務所は古くは昭和の殺人事件で収容された阿部定や、近年では覚せい剤取締法違反で収容された小向美奈子なども収容された刑務所である。庄司舞子さん（48歳）は、かつて栃木刑務所に2度ほど覚せい剤取締法違反で収容された経験がある。現在は「変態一門卍ピッコロ」の名でTikTokなどで活動している。「栃木に