巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）がリーグトップタイ４勝目を懸けて２９日の広島戦（東京Ｄ）に先発する。登板前日の２８日は本拠地で最終調整。「粘り強い野球をしてくるイメージ。根負けしないよう自分が粘り強く投げていきたい」と、シーズン初対決になる赤ヘル打線を警戒した。９連戦の２戦目。前回２２日の中日戦（前橋）は５回１０Ｋ１失点だっただけに「１イニングずつ試合を作れるように考えた上で、長い回を