◇プロ野球セ・リーグ広島11−1巨人(4月28日、東京ドーム)巨人は則本昂大投手が広島打線につかまり、9連戦の初戦を落としました。今季3戦で防御率1.50と安定した投球をみせていた則本投手は、3回に2本のタイムリーで2失点。5回は坂倉将吾選手の3ランなど、さらに4点を奪われました。打線は5回まで広島先発の床田寛樹投手の前に沈黙。1四球のみで無安打に封じられます。それでも6回、キャベッジ選手の5号ソロホームランで反撃。1