永野芽郁のフォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX『MAGNOLIE（マグノリエ）』。6月21日の発売を前に、購入者対象の店舗別限定特典「オリジナルフォトカード」のビジュアル3点が公開された。 【写真】私服姿の永野芽郁 本作は、フォトブックとスタイルブックの二冊をコンパイルしたスペシャルBOX。永野芽郁が役を脱いだ素の自分と向き合った姿を収めたフォトブックと、自身の感性で様々な自分を表現し、ファンに