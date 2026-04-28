2025年のジャパンモビリティショーのホンダブースに注目の一台（関連記事）がありました。「Super-ONE（スーパーワン） プロトタイプ」です。それが5月下旬、ついに市販化されることが決定。今回は、軽EVである「N-ONE:e」をベースにしながら、軽自動車の枠を超えて“Aセグメント小型EV”となったこのモデルの試乗レポートをお届けします。 試乗した場所は、千葉県袖ケ浦市にある「袖ケ浦フォレストレースウェイ」。試乗で