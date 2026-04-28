2025年度の有効求人倍率の平均は1.20倍となり、3年連続で減少しました。物価高などを受けて、「小売業」や「飲食業」を中心に求人の数が落ち込んでいます。【映像】有効求人倍率1.20倍 3年連続で減少厚生労働省によりますと、仕事を求める人1人あたりに何件の求人があるかを示す有効求人倍率について、2025年度の平均は1.20倍となり、前の年度から0.05ポイント下落しました。3年連続での減少になっています。産業別にみると