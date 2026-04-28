兵庫発の日本酒ブランドが、ユニークな形で若い世代にアプローチする。古酒ブランド「古昔の美酒（いにしえのびしゅ）」を運営する匠創生（兵庫県淡路市）は、日本酒アイスクリーム専門店「SAKEICE」と連携し、ゴールデンウイーク限定イベント『平成生まれのお酒が、アイスになった』を、5月1日から3日まで、東京駅八重洲口直結の複合施設・ヤンマー東京（東京都中央区）内の店舗で開催する。オリジナル古酒アイス「古昔の美酒