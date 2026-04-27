ニトリは、折りたたんで収納可能な「DCタイプコードレスコンパクト収納扇風機」を、2026年4⽉下旬から全国のニトリ店舗およびニトリネットにて販売開始しました。実売価格は1万4900円（税込）。 「DCタイプコードレスコンパクト収納扇風機」 記事のポイント 大人気のコードレス扇風機が、新たに「洗濯モード」を搭載して進化。部屋干し時の洗濯物をすばやく乾かして、生乾き臭の発生を予防します。 本製品は、