ニトリは、折りたたんで収納可能な「DCタイプコードレスコンパクト収納扇風機」を、2026年4⽉下旬から全国のニトリ店舗およびニトリネットにて販売開始しました。実売価格は1万4900円（税込）。

「DCタイプコードレスコンパクト収納扇風機」

記事のポイント 大人気のコードレス扇風機が、新たに「洗濯モード」を搭載して進化。部屋干し時の洗濯物をすばやく乾かして、生乾き臭の発生を予防します。

本製品は、2025年に前年比で5倍以上の販売数量を記録した「コードレス扇風機」が、さらなる進化を遂げたもの。充電式（コードレス）のため、コンセントの位置を気にせず、エアコンの風が届きにくいキッチンや脱衣所、はたまたBBQなどの外出先など、あらゆる場所で「風」を作れます。

新たに、部屋干しニーズに応える「洗濯モード」を搭載。自動で風量を調整する専用プログラムにより、部屋干しの洗濯物に風を届けやすい運転で、洗濯物が乾きにくい季節にも活躍します。

さらに左右首振り運転が可能なことに加え、折りたたんだ形でも使えるので、洗濯物の下から風を送り込むサーキュレーターとして、一年中活躍します。本体は最大80cmまで高さを調整可能。折りたためば高さ約17cmと非常にコンパクトになります。

2025年のモデルチェンジで好評だった「持ち手」も継続採用。DCモーター採用なので、就寝時の使用や、電気代を抑えたい長時間の部屋干しにもおすすめです。

専用リモコンは本体中央部にマグネットで貼り付けでき、本体からAC アダプターまでを一式収納できるケースも付属。整理整頓がしやすく、翌年使うときもほこりが被らず安心です。

カラーは定番のホワイトに加え、新色のダークグレー、モカも発売。インテリアに合わせて選べる3色展開です。

↑新色ダークグレー。

連続使用時間は、■風量「1」首振り運転無しの場合で18時間、■風量「12」首振り運転無しの場合で1時間30分。

ニトリ 「DCタイプコードレスコンパクト収納扇風機」 発売日：2026年4⽉下旬 実売価格：1万4900円（税込）

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