表情豊かで愛らしい柴犬のはちくんを主人公に、青森県での何気ない日常を切り取った映像が人気のYouTubeチャンネル「よりめのはちくん。」。毎日20時に更新されている動画は“素材のよさ”を活かしたシンプルな編集で、肩肘張らずにゆるく楽しめると好評！2026年4月現在で、チャンネル登録者数はなんと28万人以上を誇っている。そんな「はちくん」は先日、年に一度の健康診断を受けに行ったのだそう。そこで、その日の様子をチャン