柴犬・はちくん、健康診断を受ける！その後、はちくんを襲った“まさかのお知らせ”
表情豊かで愛らしい柴犬のはちくんを主人公に、青森県での何気ない日常を切り取った映像が人気のYouTubeチャンネル「よりめのはちくん。」。毎日20時に更新されている動画は“素材のよさ”を活かしたシンプルな編集で、肩肘張らずにゆるく楽しめると好評！2026年4月現在で、チャンネル登録者数はなんと28万人以上を誇っている。そんな「はちくん」は先日、年に一度の健康診断を受けに行ったのだそう。そこで、その日の様子をチャンネルを運営するママさんに聞いてみた！
【写真】健診を終えるも「採血をもう一度」と言われて、笑顔が消えたはちくん
--はちくんが年に1回の健康診断を受けたようですが、どんな検査をしましたか？また、結果はどうでしたか？
【はちくんママ】日帰りでできる健康診断コースを受けていて、血液検査と触診、検温、便検査、尿検査をしました。ほかにもいろいろな検査をしてくれるコースがあるのですが、その場合は病院に、はちを預けなければならず…。ちょっと、はちには荷が重いなと。なので、はちができる範囲のコースにしています。
この日は雨だったので尿検査は翌日にしましたが、今回は何も引っ掛かることなく健康体でした。2年前までは尿検査で引っかかっていて、尿路結石の一種であるストルバイト結晶が見られることが続いていましたが、そこは去年に引き続き今年もクリア。健康な尿を維持するフードが合っているのかなと感じています。
--今回は、はちくんが落ち着いて検査を受けられるようにと、病院に行く前に安定剤を飲んでいました。いつもお薬などはすんなりと飲んでくれますか？
【はちくんママ】少し前に病院に行った際、注射と爪切りと肛門腺絞りでだいぶ鳴き叫んでいたので、獣医さんから「はちくんの病院での負担が減らせれば」と安定剤の使用を提案してもらいました。お薬に関しては、いつもフードと一緒に食べてもらっていて、今回も問題なく食べられました。ちなみに、シニアになってからは健康面を気にするようになり、サプリも毎日フードと一緒にあげています。
--その結果、病院のはちくんの様子はいかがでしたか？
【はちくんママ】病院の中では撮影ができないので、皆さんに様子をお見せできないのが残念ですが、よく鳴いてます(笑)。吠えることもありますが、いつも震えているのでかなり怖がってますね。
そして、安定剤を飲んで挑んだ今回の健康診断でしたが…効き目は全然感じられませんでした(笑)。なので、次に安定剤を使用するときは倍量で様子をみることになりました。注射くらいならすぐ終わるので安定剤なしでも大丈夫そうですが、肛門腺絞りなど苦手なケアをするときに試してみたいと考えています。
--採血の量が足りず、「もう1回…」と伝えたときのはちくんのキョトン顔が、まるで完璧に言葉を理解しているようでした。なんとなくはちくんも理解していたのでしょうか？
【はちくんママ】私たちの声のトーンで、嫌な予感がしたのかもしれません(笑)。嫌そうな感じが表情に出ていて、私たちも言葉を理解していそうだなと思いました(笑)。
--鼻の下に小さくはげた部分がありましたが、その後よくなりましたか？
【はちくんママ】4月の始めごろから原因不明ではげていたのですが、健康診断の際に相談をして、塗り薬を処方してもらいました。鼻の下なので、塗ってもすぐに舐めてしまって「意味あるのかな…」と心配していましたが、すぐに回復の傾向が見られました。薬を塗り始めてから10日ほど経ちましたが、はげていた部分は目立たなくなり、黒さも若干戻ってきたようです。舐めてしまっても効果があるなんて、すごいですね(笑)。
--ありがとうございました！
取材協力：よりめのはちくん。( https://www.youtube.com/channel/UCMMhK-o0Txrl_a7ta4YvuQQ )
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--はちくんが年に1回の健康診断を受けたようですが、どんな検査をしましたか？また、結果はどうでしたか？
【はちくんママ】日帰りでできる健康診断コースを受けていて、血液検査と触診、検温、便検査、尿検査をしました。ほかにもいろいろな検査をしてくれるコースがあるのですが、その場合は病院に、はちを預けなければならず…。ちょっと、はちには荷が重いなと。なので、はちができる範囲のコースにしています。
この日は雨だったので尿検査は翌日にしましたが、今回は何も引っ掛かることなく健康体でした。2年前までは尿検査で引っかかっていて、尿路結石の一種であるストルバイト結晶が見られることが続いていましたが、そこは去年に引き続き今年もクリア。健康な尿を維持するフードが合っているのかなと感じています。
--今回は、はちくんが落ち着いて検査を受けられるようにと、病院に行く前に安定剤を飲んでいました。いつもお薬などはすんなりと飲んでくれますか？
【はちくんママ】少し前に病院に行った際、注射と爪切りと肛門腺絞りでだいぶ鳴き叫んでいたので、獣医さんから「はちくんの病院での負担が減らせれば」と安定剤の使用を提案してもらいました。お薬に関しては、いつもフードと一緒に食べてもらっていて、今回も問題なく食べられました。ちなみに、シニアになってからは健康面を気にするようになり、サプリも毎日フードと一緒にあげています。
--その結果、病院のはちくんの様子はいかがでしたか？
【はちくんママ】病院の中では撮影ができないので、皆さんに様子をお見せできないのが残念ですが、よく鳴いてます(笑)。吠えることもありますが、いつも震えているのでかなり怖がってますね。
そして、安定剤を飲んで挑んだ今回の健康診断でしたが…効き目は全然感じられませんでした(笑)。なので、次に安定剤を使用するときは倍量で様子をみることになりました。注射くらいならすぐ終わるので安定剤なしでも大丈夫そうですが、肛門腺絞りなど苦手なケアをするときに試してみたいと考えています。
--採血の量が足りず、「もう1回…」と伝えたときのはちくんのキョトン顔が、まるで完璧に言葉を理解しているようでした。なんとなくはちくんも理解していたのでしょうか？
【はちくんママ】私たちの声のトーンで、嫌な予感がしたのかもしれません(笑)。嫌そうな感じが表情に出ていて、私たちも言葉を理解していそうだなと思いました(笑)。
--鼻の下に小さくはげた部分がありましたが、その後よくなりましたか？
【はちくんママ】4月の始めごろから原因不明ではげていたのですが、健康診断の際に相談をして、塗り薬を処方してもらいました。鼻の下なので、塗ってもすぐに舐めてしまって「意味あるのかな…」と心配していましたが、すぐに回復の傾向が見られました。薬を塗り始めてから10日ほど経ちましたが、はげていた部分は目立たなくなり、黒さも若干戻ってきたようです。舐めてしまっても効果があるなんて、すごいですね(笑)。
--ありがとうございました！
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