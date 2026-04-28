今年開業20周年を迎えるミント神戸（神戸市中央区）。その前身である旧神戸新聞会館は、今年（2026年）5月3日に70周年を迎える。その歴史を振り返るパネル展が、5月10日（日）まで開かれている。入場無料。展示風景1960年に「壁画」が完成した展示風景1981年に「ポートライナー」開通旧神戸新聞会館は、建築家・村野藤吾の設計によるもので、神戸新聞本社やオフィス、飲食店、レジャー施設が入るビルとして1956年5月3日に