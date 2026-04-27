フジテレビ系「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６グランプリファイナル」（５月１６日、後６時３０分）の組み合わせ抽選会が２７日、東京・台場の同局で行われた。第１回大会から４年連続出場の金属バットは、１回戦でヤングと対戦することが決まった。結成１６年以上のコンビがしのぎを削る漫才賞レース。これまで唯一の“皆勤賞”を続ける２人は、今年もガクテンゾクのよじょうに代理抽選させると、まさかの