フジテレビ系「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６グランプリファイナル」（５月１６日、後６時３０分）の組み合わせ抽選会が２７日、東京・台場の同局で行われた。第１回大会から４年連続出場の金属バットは、１回戦でヤングと対戦することが決まった。

結成１６年以上のコンビがしのぎを削る漫才賞レース。これまで唯一の“皆勤賞”を続ける２人は、今年もガクテンゾクのよじょうに代理抽選させると、まさかのトップバッターを引いてしまう不運に見舞われた。小林圭輔は「負けてもよじょうさんのせいです」と笑わせた。

初戦は旧知の仲というヤングとの顔合わせ。共にライブを行ったこともあることから、友保隼平は「一気に緊張感がなくなりました。こんなの５００円で見れるわ」と笑みを浮かべた。

今大会も優勝者には１０００万円が与えられるが、小林は「（優勝賞金）１０００万円は少ない。物価高に合わせて１１５０万円が妥当だと思います」と魂の叫び。一方、友保は「（優勝しても特需で）何にも番組に出たくない。１０００万で暮らせる分だけ休みたいです」と笑わせた。

◆ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ 歴代優勝者

第１回 ギャロップ

第２回 ガクテンソク

第３回 ツートライブ