コーディネートに悩む時間を短縮したいなら、セットアップに注目してみて。楽にコーデが完成するから、忙しい朝でも即おしゃれに決まるのが魅力です。今回ご紹介するのは【ZARA（ザラ）】の「セットアップ」。ライトブルーの爽やかなカラーとリネン混素材ならではの風合いで、シーズンムード高まる大人コーデを楽しめます。 リネン混サファリシャツで作る大人のこなれスタイル