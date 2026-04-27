着る服悩んだら「セットアップ」一択！【ZARA】楽ちんおしゃれが叶う♡「優秀アイテム」

コーディネートに悩む時間を短縮したいなら、セットアップに注目してみて。楽にコーデが完成するから、忙しい朝でも即おしゃれに決まるのが魅力です。今回ご紹介するのは【ZARA（ザラ）】の「セットアップ」。ライトブルーの爽やかなカラーとリネン混素材ならではの風合いで、シーズンムード高まる大人コーデを楽しめます。

リネン混サファリシャツで作る大人のこなれスタイル

【ZARA】「リネン混サファリシャツ」\6,590（税込）

カジュアルなサファリシャツも、ライトブルーなら一気に洗練見えを狙えそう。ウエストリボンやゴールドカラーのパーツが上品見えを後押ししてくれます。リネン混素材による軽やかさも季節感があって◎ ウエストをキュッと絞って、メリハリあるシルエットに仕上げるのがおすすめです。

通勤にもお出かけにも映えるスタイルに

【ZARA】「リネンワイドレッグパンツ」\6,590（税込）

ワイドシルエット & ウエストゴムでリラクシーに穿けそうなリネン混パンツ。ライトブルーのシャツとセットアップで着こなせばきちんと感を醸し出せて、通勤やお出かけにもふさわしい上品コーデが完成。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。