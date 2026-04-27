東京ディズニーリゾートにて、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の日本公開を記念したスペシャルイベントが開催されます。『トイ・ストーリー5』の世界が楽しめるスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を、2026年7月2日から9月14日までの期間限定で実施。東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの両パークだけでなく、ディズニーホテルやディズニーリゾートラインでも連動プログラムが展