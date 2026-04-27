お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子（３３）が別人のような姿を見せた。信子は２４日に放送されたテレビ東京系ドラマ「刑事、ふりだしに戻る」（金曜・午後９時）の第２話に出演。同作は冴えないアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻り、過去の事件に挑むタイムリープサスペンス。同局ドラマ初出演となる信子は、新聞記者の飯田智子役で登場した。トレードマー