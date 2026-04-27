日本テレビは２７日、東京・汐留の同局で社長定例会見を行い、朝の情報番組「ＺＩＰ！」のスタッフが、番組の内部情報が含まれた資料などを個人のＳＮＳアカウントに投稿した問題に言及し、謝罪した。４月初旬に「ＺＩＰ！」の新人スタッフが自身の個人インスタグラムアカウントで、出演タレントの名前が記載された内部資料や番組のシフト表、同局の入構証などを投稿。ＳＮＳで拡散され、情報管理体制などが物議を醸していた。