【ポケモンGO：AEDポケストップ】 5月1日 登場 Nianticとポケモンは、Android/iOS用位置情報ゲーム「Pokemon GO（ポケモンGO）」において、5月1日より現実世界のAED(自動体外式除細動器)設置箇所をゲーム内のキースポット「ポケストップ」として順次登場させる。 今回の取り組みは、公益財団法人 日本AED財団とパートナーシップ契約を締結し実施されるもの。5