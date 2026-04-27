日本相撲協会は２７日、大相撲夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の新番付を発表した。熱海富士の新関脇は、伊勢ケ浜部屋では２０１６年９月場所の宝富士以来。現師匠（元横綱照ノ富士）が継承してからは初。静岡県からは１９３０年夏場所の天竜以来。三役は２場所連続。新三役で新関脇の琴勝峰。佐渡ケ嶽部屋、千葉県からは新三役で２０２３年１月場所、新関脇で同年９月場所、ともに琴ノ若（現琴桜）以来。新入幕から所