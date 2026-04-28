1955年のアメリカがモチーフのホテル“1955 東京ベイ by 星野リゾート”が、4月22日（水）から、新コンセプトルーム「50sスターダムルーム」の予約受付を開始した。【写真】ハリウッドミラーでスター気分満開！ 「50sスターダムルーム」の詳細■楽屋とオンステージの2つのエリアで構成 今回予約受付がスタートした「50sスターダムルーム」は、1950年代アメリカのスターになりきって、当時の世界観に没入する体験が楽しめる、2