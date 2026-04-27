日本相撲協会は２７日、大相撲夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の新番付を発表した。

熱海富士の新関脇は、伊勢ケ浜部屋では２０１６年９月場所の宝富士以来。現師匠（元横綱照ノ富士）が継承してからは初。静岡県からは１９３０年夏場所の天竜以来。三役は２場所連続。

新三役で新関脇の琴勝峰。佐渡ケ嶽部屋、千葉県からは新三役で２０２３年１月場所、新関脇で同年９月場所、ともに琴ノ若（現琴桜）以来。新入幕から所要３５場所は、史上１０位のスロー昇進（１位は豪風の所要６８場所）。新関脇は２５年１１場所の安青錦以来。

また、同場所で新関脇２人は２０２２年３月場所の若隆景・阿炎以来。

再十両の炎鵬（伊勢ケ浜）は２０２３年５月場所以来１８場所ぶり。首の重傷で２４年７月場所で西序ノ口１３枚目まで番付を落とすも復活した。元幕内が序ノ口降下後に再十両を果たすのは史上初めて。これまでの最低地位からの再十両は、２０２０年１１月場所で西序二段１０６枚目から復帰した宇良だった。

また、炎鵬は関取在位３０場所となり親方になる資格を満たした。

〈大相撲夏場所番付 幕内番付〉東 西

【横綱】豊昇龍 大の里

【大関】琴桜 安青錦

霧島

【関脇】熱海富士 琴勝峰

【小結】若隆景 高安

【前頭１】藤ノ川 隆の勝

【前頭２】義ノ富士 一山本

【前頭３】平戸海 王鵬

【前頭４】大栄翔 豪ノ山

【前頭５】若元春 正代

【前頭６】美ノ海 藤青雲

【前頭７】千代翔馬 朝紅龍

【前頭８】欧勝馬 朝白龍

【前頭９】阿炎 錦富士

【前頭１０】朝乃山 伯乃富士

【前頭１１】宇良 金峰山

【前頭１２】獅司 時疾風

【前頭１３】琴栄峰 玉鷲

【前頭１４】御嶽海 狼雅

【前頭１５】翔猿 欧勝海

【前頭１６】若ノ勝 竜電

【前頭１７】藤凌駕