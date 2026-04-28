ウェブ開発者のオースティン・ギンダー氏が、ドメイン管理サービス「GoDaddy」がドメインを誤って他人に移転してしまっていた事件についてブログで報告しています。GoDaddy Gave a Domain to a Stranger Without Any Documentationhttps://anchor.host/godaddy-gave-a-domain-to-a-stranger-without-any-documentation/問題となったのはギンダー氏の友人の顧客であるフラッグストリーム社のドメインとのこと。当該ドメインは27年間