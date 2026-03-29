中国メディアの観察者網や環球時報によると、人工知能（AI）分野の国際会議であるNeurIPSは27日、中国科学技術協会や中国計算機学会、中国自動化学会などからの集団ボイコットを受け、2026年の論文投稿ハンドブックにおける物議を醸すポリシーについて、27日に公式Xアカウントを通じておわびした。NeurIPSは声明で、「2026ハンドブックの準備に当たり、私たちはNeurIPSが順守しなければならない制限よりもはるかに広範な制限をカバ