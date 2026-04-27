南米コロンビアの高速道路で爆破テロがあり、少なくとも19人が死亡、38人がけがをしました。【映像】爆破テロの被害（ひっくり返った車など）コロンビア南西部、カウカ県の高速道路で25日、多くの車両が巻き込まれる爆発があり、少なくとも19人が死亡、38人がけがをしました。ペトロ大統領はこの爆破をテロ行為だと断定しました。現地メディアによりますと、容疑者らは車両を使い高速道路を封鎖して渋滞を発生させ、警察が駆