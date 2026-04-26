ホルムズ海峡の事実上の封鎖によって、日本にエネルギー危機が迫っている。すでに、石油を原料とする様々な製品に被害が及んでいるが、電力危機の可能性もある。4月13日、資源エネルギー庁は、エコドライブの呼びかけなどを含む“お得情報”の発信で、石油需要の抑制につなげる方針を示している。この一見珍妙な発信の背景には、12日の赤澤亮正経済産業相の発言があるようだ。NHKの番組内で「規制ではなく、こうしたらお得だと