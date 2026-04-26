◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２６日・横浜）巨人の井上温大投手が今季２勝目を懸けて先発し、６回３安打１失点で降板した。失策絡みで１失点したが、自責点はゼロで防御率は１．９０に良化。２勝目の権利を持ってマウンドを降り、白星をリリーフに託した。３回まで相手打線をパーフェクトに抑える完璧な立ち上がり。打順２まわり目となった４回、先頭の三森に中前打で初安打を許したが、続く佐野を二ゴロ併殺打に仕