元参議院議員、衆議院議員で、高校教師時代に「ヤンキー先生」と呼ばれた義家弘介さん（55）がインスタグラムを更新。ロン毛、黒縁メガネで激変した近影がネット上で話題となっている。【写真】「格好いい！」ロン毛にヒゲ姿の義家弘介さん義家弘介さんは、「原因不明の体調不良から1ヶ月…やっと。やっと、完全回復！」と長髪を後ろで束ね、薄いスモークサングラスにうっすらヒゲを生やし、柔和な微笑みをたたえている。「桜は完