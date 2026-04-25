クルマの代表的なメンテナンスの一つに、エンジンオイルの交換が挙げられます。しかし適切な交換のタイミングや、そもそもなぜオイルを交換しなければいけないのかを知らない人も少なくないかもしれません。 そこで、本記事ではエンジンオイルの役割や交換しない場合の影響、交換するタイミングについて紹介します。 エンジンオイルを交換しなかったらどうなるの？ エンジンオイルの交換は、愛車メンテナンスの一つ