飯塚オートのSG「第45回オールスター」は2日目を迎えた。8Rはスタートを決めた鈴木圭一郎（31＝浜松）が1角で早々と3番手。2周目で先頭に立つと、食い下がる内山高秀を並ばせることなく押し切った。初日12R5着からの巻き返しに成功したが、そこまで笑顔はなかった。「スタートがいいだけ。音が聞こえるもん」。やはり内山には相当に苦しめられたようだ。「そこまで車の状態は良くない。雨予報だが、雨の前検日に乗って、乗