KID PHENOMENONが、2ndアルバム『KIDS00’s』（キッズダブルオー）を6月17日にリリースする。 （関連：EXILE NAOTO、ソロ初の日本武道館公演SWAY・KID PHENOMENONと巡った先人から受け継ぎ伝える“ダンス”の旅） 2025年1月にリリースされた1stアルバム『PHENOMENON』以来、約1年5カ月ぶりとなる本作は、5thシングル『Sparkle Summer』以降の全シングルおよびカップリング曲に加え、新録3曲を含む全12曲