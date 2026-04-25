KID PHENOMENONが、2ndアルバム『KIDS00’s』（キッズダブルオー）を6月17日にリリースする。

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2025年1月にリリースされた1stアルバム『PHENOMENON』以来、約1年5カ月ぶりとなる本作は、5thシングル『Sparkle Summer』以降の全シングルおよびカップリング曲に加え、新録3曲を含む全12曲を収録予定だ。

アルバムタイトルは、前作『PHENOMENON』同様にグループ名に由来しており、今年開催される『KID PHENOMENON LIVE TOUR 2026 “KIDS00’s”』とも連動。2000年代に生まれたメンバーたちが歩み始めた未来への可能性を示すネーミングとなっている。

また、本作は完全生産限定盤PHOTO Ver.、MOVIE Ver.、通常盤の3形態のほか、グッズ付属のファンクラブ盤の全4種で展開。PHOTO Ver.には、LPサイズの大判フォトブックが付属し、本作のためにアメリカ オースティンで撮影された写真が収められる。

さらに、リリース記念にフリーイベント『Purple CirKID Vol.8』を5月より開催。詳細は公式サイトにて。

（文＝リアルサウンド編集部）