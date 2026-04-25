東洋大学のFW高橋輝が2027年1月からの加入内定と特別指定選手認定横浜F・マリノスは4月24日、東洋大学のFW高橋輝が2026-27シーズン（2027年1月）より加入することが内定したと発表した。あわせてJFA・Jリーグ特別指定選手として認定されたことも報告されている。高橋は埼玉県出身で、大宮アルディージャ（現RB大宮アルディージャ）のU15、U18を経て東洋大学に進学。2022年にはU-18日本代表に選出された実績を持ち、2024年から3