２２日、カラマイリ山有蹄類野生動物自然保護区で撮影されたモウコノウマ。（ウルムチ＝新華社記者／丁磊）【新華社ウルムチ4月27日】中国新疆ウイグル自治区のカラマイリ山有蹄類野生動物自然保護区でこのほど、絶滅の危機にひんしていたモウコノウマ30頭が野生復帰訓練を終え、自然に放された。30頭は2025年10月下旬、約180キロ離れた繁殖研究施設から3回に分けて同保護区に移送された。囲い込み区域で、冬季に補助飼育のた