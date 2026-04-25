今治城の藤堂高虎像（写真：beauty_box／イメージマート）2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。第15回「姉川大合戦」では、信長は北近江へ進軍を開始し、姉川を挟んで朝倉・浅井軍と対峙。両軍は対決の時を迎えるが……。今回放送