●海外勢が3週連続で買い越し、3週合計買越額は4.5兆円に膨らむ 東証が23日に発表した4月第3週(13日～17日)の投資部門別売買動向(現物)によると、中東和平への実現期待が高まりAI・半導体関連株を中心に買われ、日経平均株価が前週末比1551円高の5万8475円と大幅続伸し史上最高値を更新したこの週は、海外投資家が3週連続で買い越した。買越額は9977億円と前の週の1兆6418億円から減少したものの、高水準が続いた。3週