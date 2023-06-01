モデルでタレントの「めるる」こと生見愛瑠の爽やかなコーディネートに絶賛の声が寄せられている。２５日までに自身のインスタグラムを更新し、ファッション誌「ＣａｎＣａｍ」の公式アカウントをメンションしためるる。白シャツにブラウンのパンツ姿で椅子に腰かけたショットを掲載した。この投稿には「大人びた魅力が溢れ出てる」「世界一の美女」「めっちゃ綺麗」「見る度に美しくなっていく」「かわいすぎる」「さすが美