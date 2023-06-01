大分県別府市を舞台にホラーをテーマにした初のイベントが24日から始まりました。 ホラー映画の上映や怪談ライブが行われます。 ◆怪談師 伊勢海若さん 「『ああ、これ建物だったんだ』って言ったんですよ。『いやいやいや何に見えてたの』って言ったら『大きな女が覆い被さっていて何も見えなかったんだよね』」 別府市の別府ブルーバード会館をメイン会場にして始まったホラーフェス