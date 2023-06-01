大分県日田市にある人気漫画「進撃の巨人」のミュージアムでおよそ3年ぶりに展示品の「原画」の入れ替えが行われました。 進撃の巨人inHITAミュージアム 原画とともに作者で日田市出身の諫山創さんのコメントも紹介されています。 日田市大山町出身の諫山創さんが生み出した大人気漫画「進撃の巨人」。市内にある「進撃の巨人inHITAミュージアム」は2021年にオープンし、国内だけでな
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